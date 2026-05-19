Синдром перенаселения: турэксперт пояснил, почему Таиланд ужесточил правила для россиян

Таиланд неожиданно пошел против мирового тренда. Пока большинство стран, живущих за счет туризма, наперегонки упрощают въезд и увеличивают сроки безвизового пребывания, королевство решило действовать с точностью до наоборот: для россиян период безвизового нахождения сократили. И хотя звучит это как холодный душ для фанатов Паттайи и Пхукета, эксперты не спешат бить тревогу. Почему же Таиланд пошел на такой шаг? Почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с Общественной Службой Новостей предполагает, что дело в банальном перенасыщении.

По его словам, королевство просто столкнулось с овертуризмом — ситуацией, когда туристов становится так много, что это начинает мешать местным жителям и портить впечатления самим гостям. Пляжи переполнены, инфраструктура трещит по швам, а цены растут. В таких условиях сокращение срока пребывания — не враждебный жест, а вынужденная мера санитарии, попытка хоть как-то разгрузить курортные зоны.

Несмотря на жесткие заголовки новостей, катастрофы не случится. Шпилько уверен: спрос на Таиланд едва ли упадет. Слишком уж полюбилось это направление нашим соотечественникам — за тепло, за отношение, за соотношение цены и качества. Да, придется чуть точнее планировать поездку, а кто-то, возможно, слегка урежет продолжительность отпуска. Но массового бегства в другие страны не прогнозируется.

Он подчеркнул, что тем временем выбор в Юго-Восточной Азии сегодня огромный. Вьетнам, Индонезия, Шри-Ланка, Филиппины — все это прекрасные альтернативы. Но Таиланд, по мнению эксперта, останется в топе. Просто потому, что у него есть своя магия, которой сложно противостоять. Сокращенный безвиз — это досадная, но не фатальная поправка в правилах игры. Те, кто действительно хочет на тайские острова, найдут способ уложиться в новые временные рамки. Или будут приезжать чаще, но ненадолго.

Ранее сообщалось, почему россияне в 2026 году отказываются от отпуска и куда все-таки едут.