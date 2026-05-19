Сомнолог предупредила о вреде сна в жарком помещении

Сон в жарком помещении может негативно сказаться на качестве отдыха и затруднить процесс засыпания. Об этом в беседе с RT предупредила врач-сомнолог и невролог Клиник Самарского государственного медицинского университета Наталья Романчук.

По словам специалиста, высокая температура воздуха мешает естественному охлаждению организма, которое необходимо для полноценного сна. В результате человек чаще просыпается ночью, спит менее глубоко и может сталкиваться с повышенной потливостью.

Эксперт отметила, что особенно сильно жара влияет на сон в летние месяцы и в регионах с жарким климатом. Наиболее уязвимыми в таких условиях остаются пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями, а также те, кто уже имеет проблемы со сном.

Для улучшения качества отдыха врач рекомендовала вечером снижать яркость освещения и ограничивать использование гаджетов перед сном, поскольку яркий свет экранов способен мешать естественной подготовке организма к ночному отдыху.

Кроме того, специалист посоветовала поддерживать в спальне прохладную температуру — примерно от +16 до +20 градусов, проветривать помещение перед сном и использовать легкое постельное белье и одежду из дышащих тканей. Для дополнительного затемнения комнаты, по мнению сомнолога, подойдут плотные шторы или маска для сна.

