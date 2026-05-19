Сомнолог рассказал, как быстрее восстановить сон после смены часовых поясов

Сомнолог клиники академика Ройтберга Максим Новиков рассказал « Ленте.ру », как быстрее восстановить режим сна после длительных перелетов и смены часовых поясов. По словам специалиста, подготовку к поездке желательно начинать заранее.

Эксперт отметил, что за несколько дней до вылета стоит постепенно менять привычное время сна. При перелете в восточном направлении рекомендуется раньше ложиться и просыпаться, а при путешествии на запад — наоборот, смещать режим на более позднее время. Врач подчеркнул, что особенно важно избегать недосыпа перед дорогой, поскольку усталость осложняет адаптацию организма к новому часовому поясу.

Для более быстрого восстановления специалист также посоветовал больше гулять пешком, соблюдать питьевой режим и сократить употребление алкоголя и кофеина. Дополнительную роль, по его словам, играет правильный световой режим. После перелета на восток полезно чаще бывать на солнце утром и ограничивать яркий свет вечером, а после поездок на запад — получать больше света во второй половине дня.

Новиков добавил, что помочь организму адаптироваться может и постепенное изменение времени приема пищи еще до поездки. Он пояснил, что режим питания влияет на внутренние биологические часы организма.

Кроме того, сомнолог сообщил, что в некоторых случаях после консультации с врачом можно использовать мелатонин в небольшой дозировке. Препарат рекомендуется принимать незадолго до сна по местному времени, чтобы ускорить перестройку организма на новый режим.

