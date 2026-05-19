Экология и экономия: эксперт рассказал, как легально избавиться от ненужной электроники

Старый холодильник или смартфон, который верой и правдой служил несколько лет, рано или поздно превращается в головную боль. Выбросить его в общий контейнер нельзя не только из-за угрызений совести перед экологами — во многих случаях это прямо запрещено законом. Но куда нести то, что уже не включишь в розетку? На деле вариантов, как объяснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, немного, но они рабочие. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в крупных городах работают муниципальные программы: за стиральной машиной или холодильником приедут бесплатно по заявке и увезут на переработку. Это удобно — самому тащить тяжелый и бесполезный хлам на свалку никто не хочет, а платить грузчикам, чтобы избавиться от старья, попросту невыгодно. С мелкими гаджетами — ноутбуками, планшетами, смартфонами — чуть сложнее, но тоже решаемо. Их принимают либо городские пункты сбора, либо розничные сети электроники, где часто стоят специальные коробки. Есть и приятный бонус: магазины периодически запускают trade-in. В рамках таких акций даже нерабочий телефон приносит скидку в 15–20 тыс. рублей на новый флагман — это выгоднее, чем пытаться продать откровенный хлам на вторичке. Правда, в последнее время программ стало меньше: производителям они дороги, цены растут, но полностью они не исчезли.

Эксперт уточнил, что при этом сдать технику напрямую на завод по переработке электронного лома не выйдет. Лицензированные сервисные центры тоже не имеют права скупать устройства на запчасти. Зато то, что закон запрещает просто так нести на помойку, можно спокойно и часто бесплатно отдать тем, кто ждет именно такие отходы. В итоге экология в плюсе, бюджет — если повезет со скидкой — тоже.

