Бедный, но счастливый: эксперт объяснила, почему деньги не главный антистресс

Деньги — не главный лекарь от стресса. Более того, повышение зарплаты способно не успокоить, а, наоборот, ранить, если оно оказалось ниже ожидаемого. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала наставник по бизнесу Лиана Давидян. И это только на первый взгляд звучит парадоксально. На самом деле, стресс — штука куда более сложная, чем просто «не хватает на жизнь». Да, когда денег в обрез, это давит, однако полно людей с очень скромным достатком, которые чувствуют себя вполне благополучно, и, наоборот — состоятельные люди, которые живут в хроническом напряжении.

Более того, успокоительный эффект от удачного повышения зарплаты, если оно все же не вызвало разочарования, действует всего пару месяцев. Давидян называет срок в пять-шесть недель. Потом сотрудник забывает о прибавке, и его снова начинают терзать другие раздражители. Атмосфера взаимопонимания, прозрачность правил, уважение, честное соотношение усилий и вознаграждения — вот что по-настоящему влияет на эмоциональное состояние. Причем «честное» здесь ключевое слово. Если человек пашет за троих, а получает как стажер, никакая прибавка не снимет ощущения несправедливости.

А что насчет модных бонусов: офисы с террасами, зоны отдыха, бесплатные печеньки? Давидян считает, что они могут не дать стрессу развиваться бурно, но глубинных причин не устранят. Если директор — самодур, хоть обставь офис диванами из облаков, легче не станет. Зато гибкие условия, позволяющие человеку самостоятельно планировать жизнь, действительно работают. Возможность уйти пораньше к ребенку или поработать из дома пару дней в неделю порой снижает уровень тревоги гораздо эффективнее, чем тысяча рублей к зарплате.

