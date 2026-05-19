Эксперт оценил текущее состояние российской валюты

По оценке эксперта, нынешний курс рубля формируется под влиянием причин, не связанных напрямую с реальным состоянием экономики. Он отметил, что при существующих макроэкономических показателях национальная валюта скорее должна оставаться на прежнем уровне либо демонстрировать умеренное ослабление по отношению к доллару.

Беляев пояснил, что курс валюты обычно отражает общее состояние экономики страны. По его словам, при низких темпах роста говорить о прочных предпосылках для укрепления рубля не приходится. Также аналитик обратил внимание на дефицит бюджета, который, хотя и не влияет напрямую на валютный курс, может свидетельствовать о наличии структурных проблем в экономике.

Экономист подчеркнул, что в долгосрочной перспективе валютный рынок ориентируется на фундаментальные показатели. Он считает, что нынешнее укрепление рубля носит временный характер и не может рассматриваться как устойчивая тенденция.

По мнению Беляева, спекулятивные факторы и краткосрочные эмоции способны временно поддерживать курс, однако в дальнейшем рубль, как и любая другая валюта, будет возвращаться к значениям, соответствующим экономическим реалиям.

