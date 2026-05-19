Сладкая вода не работает: диетолог рассказала, почему после колы хочется пить еще сильнее

Сладкая газировка давно стала для многих привычкой — ее пьют и дети, и взрослые, часто вместо того, чтобы просто утолить жажду водой. Но именно как утолитель жажды она не работает: из‑за огромного количества сахара и приторного вкуса организм все равно просит пить, зато получает целый букет проблем со здоровьем. Гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова в интервью Общественной Службе Новостей объясняет механизм вреда просто и безжалостно: сладкие газировки вызывают скачки инсулина и повышают риск диабета второго типа, разрушают зубную эмаль, провоцируют кариес и даже формируют психологическую зависимость.

По ее словам, человек привыкает к яркому сладкому вкусу, перестает чувствовать естественную сладость фруктов и ягод. Дальше — больше: избыток сахаров запускает защитный механизм в печени, который приводит к жировому гепатозу, а лишние калории вместе с резкими колебаниями глюкозы ведут к ожирению и метаболическому синдрому.

Она рассказала, что делать, если обычная вода кажется скучной, а отказываться от привычки трудно? Так, можно готовить домашние альтернативы на основе минералки. Например, огуречный напиток с мятой, лимоном и стевией; клубничный «взрыв» с базиликом и ягодами или зеленый фреш из сельдерея, яблока, лайма и спирулины. Все рецепты однотипны в приготовлении: ингредиенты взбиваются в блендере с небольшим количеством воды, а затем разбавляются газировкой до желаемого объема.

По ее мнению, таким образом, вместо пустых калорий и рисков для здоровья человек получает действительно освежающий напиток с кислинкой, пузырьками и порцией витаминов. Жажда уходит, а привычка понемногу меняется в лучшую сторону.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили предупреждать о вреде газировки.