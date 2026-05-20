Названа стоимость шпионского ПО для слежки за людьми

Исполняющая обязанности руководителя Исследовательского центра в Северной и Южной Америке и Европе GReAT компании «Лаборатория Касперского» Татьяна Шишкова в беседе с « Газетой.Ru » рассказала о ситуации на рынке шпионского программного обеспечения в даркнете. По ее словам, там можно встретить объявления о продаже ПО для слежки, причем некоторые программы предлагаются по подписочной модели с ежемесячной абонентской платой.

Специалист пояснила, что, согласно исследованию «Лаборатории Касперского», часть сталкерского ПО распространяется бесплатно, тогда как стоимость других программ варьируется от 50 до 4000 долларов США. Цена, как уточнила Шишкова, зависит от уровня детализации собираемой информации и методов, которые используются для добычи конфиденциальных данных. В некоторых случаях, добавила она, продавцы предлагают продвинутые услуги — например, извлечение данных с камер видеонаблюдения и полное отслеживание перемещений человека. Такие возможности, по данным эксперта, стоят от 500 долларов.

Представитель «Лаборатории Касперского» также привела статистику за последние два года. Выяснилось, что тройка стран, где шпионские приложения для слежки используют чаще всего, включает Россию, Бразилию и Индию. Однако Шишкова отметила, что эти цифры могут не отражать полной картины. Дело в том, что в инструкциях по установке подобных программ, как правило, прямо рекомендуется отключать антивирус. По этой причине, заключила эксперт, значительная часть таких приложений остается незамеченной для исследовательских систем.

