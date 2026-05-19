Скандал на «Голосе»: Пригожин похвалил Алсу за смелость после ее признания о подлоге

Скандал вокруг победы дочери Алсу в шоу «Голос. Дети» тянулся долго, но сама певица все это время хранила молчание. И вот наконец знаменитость нарушила паузу: она признала, что в финал действительно вмешивались, но сразу указала на виновного. По ее словам, за кулисами событий стоял бывший супруг Ян Абрамов — именно он, а не она, предпринял действия, повлиявшие на результат. Алсу также дала понять, что пыталась отговорить мужа от этой затеи и препятствовала развитию событий, но, как видим, безуспешно.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя это признание в беседе с Общественной Службой Новостей, заметил, что с самого начала не верил в причастность певицы к махинациям. По его мнению, в той истории сыграл роль другой фактор: зрители голосовали скорее за известное имя матери, чем за юную конкурсантку. Фан-база Алсу огромна, и ее поклонники, естественно, поддержали дочь кумира. Пригожин подтвердил, что Абрамов действительно пытался докрутить результат, но подчеркнул: Алсу была против и даже отговаривала мужа.

Отдельно продюсер похвалил коллегу за смелость. Признать публично, что твоя семья оказалась в центре такого громкого скандала — непростой шаг. Тем более когда на кону репутация и многолетняя любовь публики. Вместо того чтобы продолжать отмалчиваться или перекладывать ответственность, Алсу вышла с честной версией. И пусть осадок от той победы остался, но, по мнению Пригожина, сам факт откровения заслуживает уважения.

