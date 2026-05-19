Баланс между бюджетом и соцвзрывами: эксперт предупредил о политизации рантье при ужесточении налогов

Теневая занятость в России остается заметным явлением, но власти постепенно вытесняют ее на свет. За первый квартал 2026 года, по данным Минтруда, удалось легализовать почти 220 тыс. работников — это на 21 процентов больше, чем годом ранее. Тем не менее цифра тех, кто по-прежнему работает в серую, все еще внушительна. Однако руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что паниковать не стоит: скрытая занятость — это не катастрофа, а скорее естественный побочный эффект сложного экономического организма. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Колташов объясняет нежелание людей показывать свои доходы тем, что в сфере услуг, где заняты миллионы, наличные деньги часто становятся единственным спасением от налогового пресса. Малый бизнес, особенно на старте, воспринимает налоги как неподъемное бремя, которое не оставляет шансов на рост. Им проще оставаться в тени, чем отдавать существенную часть и без того скромной выручки. Особняком стоит армия рантье — владельцев квартир, сдающих жилье без договоров и чеков. В одной только Москве, по данным эксперта, таким образом сдается около четверти всех квартир. И это, пожалуй, самая чувствительная тема. Колташов предупреждает: если налоговики всерьез возьмутся за этот слой, политизации не избежать. Ведь рантье — это нарождающийся мелкобуржуазный класс, который крайне нервно реагирует на любые налоговые инициативы. Их реакция будет резко оппозиционной, потому что для них это удар по карману и укладу.

При этом эксперт не против обеления тех, кого он называет «псевдомалым бизнесом» — владельцев раздробленных ИП с немалыми оборотами, которые просто играют в систему. А вот с обычными рантье все сложнее. И добавляет ложку дегтя в общую картину: российская налоговая система устроена так, что заплатить приходится несколько раз. Заработал — отдай налог с дохода. Потратил — заплати НДС (а это еще 10–22 процента). Владеешь купленным имуществом — снова налог. В итоге даже те, кто уходит от подоходного, все равно отчисляют кучу денег через косвенные налоги.

По его словам, вывести всех из тени одним рывком не получится, потому что у разных групп — свои резоны. Малый бизнес боится разориться, рантье — потерять часть привычного дохода. Но тенденция к легализации есть, и цифры Минтруда России это подтверждают. Вопрос лишь в том, насколько жестко государство готово давить и где найдет ту самую золотую середину между пополнением бюджета и социальными взрывами. Пока что, по мнению Колташова, система балансирует, и ничего фатального не происходит. Но если копнуть глубже — могут быть искры.

Ранее эксперт заявил, что самозанятым нужна постоянная прописка в экономике.