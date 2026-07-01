К 15 годам колонии приговорили жителя Подмосковья, который в 2011-м убил пенсионера и совершил серию разбойных нападений

В Подмосковье вынесли приговор 36-летнему местному жителю, который в 2011 году убил пенсионера и совершил серию разбойных нападений. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

В октябре 2011 года злоумышленник и его соучастник проникли в квартиру 80-летнего жителя Видного. Угрожая ему расправой, они потребовали деньги и ценности. Получив отказ, мужчины зарезали пенсионера и похитили золотую цепочку стоимостью ₽15 тыс.

В феврале 2013 года подсудимый и двое его соучастников напали на продавца в продуктовом магазине в деревне Дроздово. Они избили потерпевшего и похитили из кассы ₽65 тыс.

Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1,5 года. Соучастникам ранее уже вынесли обвинительные приговоры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье будут усиливать систему «Безопасный регион».