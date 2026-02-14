Удар током во время сушки волос: в Красногорске беременная горожанка потеряла связь с ребенком и попала в больницу

Во вторник, 10 февраля в городском округе Красногорск после удара электротоком была госпитализирована местная жительница, которая находится в ожидании ребенка, сообщил REGIONS.

По информации издания, 30-летняя пострадавшая рассказала, что упал на пол во время сушки волос феном. Предположительно, ее ударило электрическим током. Горожанка пришла в себя и обратила внимание на изменение в самочувствии: ребенок, который ранее активно вел себя в утробе, перестал шевелиться. Женщина обратилась за помощью к медикам.

По данным издания, п острадавшую доставили в больницу в Красногорске. Специалисты решили, что несколько дней ей предстоит находиться в палате для наблюдения. Информация о ее состоянии на данный момент уточняется.

Ранее сообщалось, что спасатели Подмосковья освободили из снега машину скорой помощи с рожающей женщиной.