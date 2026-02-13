Спасатели Подмосковья освободили из снега машину скорой помощи с рожающей женщиной

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» освободили из снега машину скорой помощи с рожающей женщиной. Инцидент произошел на территории СНТ «Коммунальник» в Шатуре.

В службу «112» поступило сообщение о том, что в снегу застряла машина скорой медпомощи, выполнявшая срочный вызов. В салоне находилась женщина на поздних сроках беременности, которой требовалась срочная госпитализация.

Прибывшие на место спасатели воспользовались буксировочным тросом и вытянули машину на расчищенный участок дороги. После этого медики оперативно отвезли роженицу в больницу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о рекордном количестве снега, убранного в регионе после циклона в январе.