Врачи в Домодедове выявили у пациентки онкологию, которая маскировалась под боль в спине

Специалисты Домодедовской больницы выявили у пациентки онкологическое заболевание, которое маскировалось под боли в спине. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение обратилась женщина в возрасте 51 года, которая жаловалась на боли между лопатками, в грудном и поясничном отделах позвоночника. Несколько лет она пыталась вылечиться самостоятельно, но не добилась результата и обратилась к неврологу.

В ходе обследования пациентки врачи обнаружили, что во всех позвонках ее грудного отдела, а также в рукоятке грудины и первых двух поясничных позвонках метастазы. Сейчас женщина продолжает обследования для назначения подходящего ей лечения.

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