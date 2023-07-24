Ударила чужого ребенка в подъезде: В Тюменской области суд вынес решение

Жительницу Тюмени, которая нанесла пощечину соседскому мальчику, обязали к ста часа исправительных работ, сообщает nashgorod.ru . Ее привлекли по статье «Побои» в рамках административного правонарушения.

17 июля в социальных сетях было распространено видео, на котором запечатлен инцидент. К лифту подходит женщина и нажимает кнопку вызова. Следом забегает мальчишка, становится у двери лифта. Звукового сопровождения в видео нет, поэтому причины конфликта неизвестны. Не оглашают их в УМВД по Тюменской области. Но видно, что женщина ведет себя агрессивно, она дает ребенку пощечину, при чем не один раз. Соседи были возмущены происходящим, поэтому выложили запись.

Представители ребенка обратились в правоохранительные органы. Завели административное дело. Удалось выяснить личность женщины. Были изучены все аспекты, которое передали в суд. Женщине назначили исправительные работы.

Ранее в Тюмени произошло еще одно скандальное событие. Стримерша Жади в прямом эфире угрожала сыну, что убьет его, а позже закопает. Правоохранительные органы моментально отреагировали на подобные заявления. Женщина находится в СИЗО, идет расследование.