Ударили по Донецку, а целились в военный аэродром: подробности обстрела Ростовской области

Системы ПВО сбили обе ракеты, запущенные со стороны Украины на территорию Ростовской области, над донским Донецком. Громкие выстрелы и звуки разрыва снарядов испугали мирных жителей. Пострадала только гражданская инфраструктура: повреждены крыши нескольких домов.

Политолог Дмитрий Абросимов высказал мнение, что украинские военные надеялись нанести ущерб аэродрому Морозовску и Керченскому транспортному переходу. В свою очередь начальник Главного штаба ВКС Виктор Афзалов в своем докладе сообщил о намерениях Украины попасть на территорию аэродрома и транспортного перехода, что подтверждает предположения политолога Абросимова.