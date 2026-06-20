Удары по автомобилям и мотоциклам: что известно о жертвах атак БПЛА в Херсонской области 20 июня

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале сообщил, что за прошедшие сутки в регионе от ударов украинских беспилотников погибли два мирных жителя. Еще шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

В одном из населенных пунктов области БПЛА нанес удар по легковому автомобилю: в результате погиб мужчина 1974 года рождения, еще одна женщина 1973 года рождения с ранениями доставлена в районную больницу. В другом случае от атаки беспилотника скончалась женщина 1941 года рождения.

В еще одном селе пострадала женщина 1968 года рождения — ей оказали помощь на месте. В других инцидентах в результате ударов ранены мужчины 1992 и 1951 годов рождения, один из них госпитализирован в центральную районную больницу, второй отказался от госпитализации. Еще один мужчина 1987 года рождения получил ранения при повторной атаке, он также доставлен в медучреждение.

Отдельно зафиксирован случай, когда БПЛА атаковал мотоцикл: пострадал мужчина 1978 года рождения, он госпитализирован. На всех местах происшествий продолжают работу спасательные службы, информация о последствиях уточняется. Губернатор держит ситуацию на личном контроле.

Фото: [ t.me/SALDO_VGA ]

В результате атак за сутки повреждены объекты инфраструктуры и частное имущество, сообщил губернатор. В числе пострадавших — административное здание, жилые дома, автомобили граждан. Также зафиксированы повреждения складских помещений и транспорта государственного предприятия. Огонь уничтожил несколько грузовых машин на участке федеральной трассы. Помимо этого, возгорания произошли на полях сельскохозяйственного назначения — пострадали посевные площади. Специалисты продолжают оценку ущерба.

Ранее губернатор Сальдо сообщил, что после атаки БПЛА нарушено электроснабжение в восьми округах Херсонской области.