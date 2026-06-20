Бузова и Краймбрери в портфолио, а деньги — в кармане: экс-жена Батырева раскрыла схему известного фотографа

В интернет-пространстве разразился громкий скандал, связанный с деятельностью фотографа Павла Шелковникова. Его обвиняют в нечистоплотных финансовых схемах: мужчина якобы привлекает известных личностей для совместных проектов, демонстрируя внушительное портфолио с селебрити — в числе прочих фигурируют Ольга Бузова и Мари Краймбрери. Однако, по утверждениям пострадавших, организатор съемок после получения денег присваивает их себе, а участникам команды гонорары не перечисляет, сообщил The Voice.

По информации издания, к числу тех, кто столкнулся с подобной ситуацией, относится актриса Ника Здорик, известная по проекту «Ландыши. Такая нежная любовь». Она призналась, что фотограф долго убеждал ее принять участие в съемочном процессе. Финансово артистка не пострадала, однако решила публично высказаться, чтобы уберечь других от возможных проблем и оградить обманутых людей от действий Шелковникова.

«Этот фотограф снимает звезд, уговаривал меня очень долго на съемку. Год назад сняли. Собирает команду под предлогом, что будем снимать звезду, а потом всех "кидает" на деньги», – заявила кинозвезда.

Здорик сообщила, что фотограф внес ее в черный список, уклонившись от разговора.

«Не ведитесь и не связывайтесь. За пару часов я получила уже более 50 разных историй от девушек, которых "кинули". И это жесть! Оказывается, это уже длится более 1,5 года. Мы постараемся помочь это остановить с моими коллегами», — пообещала Здорик.

По данным издания, свою историю также поведала 29-летняя Анна Савельева, экс-супруга актера Антона Батырева. Женщина подчеркнула, что ранее сотрудничала с Павлом на протяжении шести лет и не предполагала возникновения проблем. Как она пояснила, в прошлом они с Антоном неоднократно участвовали в съемках у этого фотографа, и все проходило благополучно. Однако позже обстоятельства изменились: Анна договорилась о проведении индивидуальной фотосессии, и вскоре все пошло не по плану.

«Я оплатила ему предоплату, оплатила визажистку полностью, оплатила аренду гримерки, оплатила аренду автомобиля, с которым должна была быть фотосессия ретро автомобиля. В общем, все я оплатила наперед, потому что.. Почему? Я его знаю уже давно, уже на протяжении шести лет. Мы вот снимали, делали фотосессии, и все было хорошо. Естественно, я ему доверяла, тем более он звездный фотограф, у него прекрасное портфолио, которое он делал не сам, а также просил ретушеров ретушировать фотографии и также их кидал. Но это отдельная история», — рассказала Савельева.

Экс-супруга артиста рассказала, что фотограф постоянно переносил дату съемки. Однажды вовсе попросил у нее денег взаймы, якобы чтобы восстановить украденный аккаунт.

«В общей сложности за полгода он вытянул из меня по чуть-чуть, по чуть-чуть, но 40 тыс. руб. Я поняла, что это какая-то мошенническая схема, что возвращать он мне, скорее всего, не собирается», — посетовала Анна.

Когда вместе с юристом Савельева начала собирать информацию о Шелковникове, по ее данным, выяснились шокирующие подробности. Как рассказала Анна, ей удалось выйти на множество других пострадавших девушек. По ее информации, их оказалось очень много — сотни, причем не только в Москве, но и в других городах. Оказалось, что фотограф начал свою деятельность еще в родном Нижнем Новгороде достаточно давно и, по имеющимся сведениям, занимается этим уже много лет.

«А публичные личности, звезды, актеры, актрисы, посодействовали, ну, неосознанно, для портфолио. Он делал фотосессии, чтобы привлечь внимание к своему аккаунту, к своим услугам, обычных людей, которых он в дальнейшем кидал. У всех девочек схема была одинаковая со всеми. Он втирался в доверие. Были девушки из других городов, беременные. В общем, ему все равно. У него какая-то озлобленность на девушек. Он мстит, он обижен на этот мир», — возмутилась Савельева.

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