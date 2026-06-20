Любовь без секретов: Ирина Пегова и Сергей Марин показали, как проводят время вместе

Актриса Ирина Пегова перестала скрывать роман с коллегой Сергеем Мариным. Актер опубликовал редкие совместные кадры с избранницей и показал, как они проводят время вместе, сообщил Super.

По информации издания, на одном из снимков пара запечатлена в зрительном зале: Пегова и Марин сидят рядом и с теплотой смотрят друг на друга. К фотографии артист добавил короткую, но многозначительную подпись.

«Как же важно найти своего человека», — написал актер Сергей Марин.

По данным издания, также Сергей поделился кадрами из Вологды, куда они отправились совместно. Поездка была приурочена к 48-летию народной артистки России. Актер опубликовал и забавное видео, на котором они с Пеговой примеряют огромные шляпы. Несмотря на жаркую погоду, настроение у пары, судя по кадрам, оставалось праздничным.

По информации издания, о романе Ирины Пеговой и Сергея Марина заговорили после их совместных выходов в свет — вместе актеры начали появляться с прошлого лета. Сергей младше возлюбленной на десять лет, однако разница в возрасте, судя по всему, не мешает их отношениям. Поклонники уже оценили открытость пары и выразили поддержку в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что актриса Мария Машкова показала фотографии с подросшей дочерью.