Яблочная афера на 18 млн руб.: как бизнесмен из Краснодарского края обманул поставщика

В Краснодарском крае предприниматель подозревается в крупном мошенничестве при поставке фруктов. Бизнесмен похитил у своего партнера 275 тонн яблок, причинив ущерб на сумму более 18 млн руб., сообщила Lenta.ru со ссылкой на телеграм-канал «112».

По предварительным данным, 43-летний коммерсант договорился с поставщиком о приобретении яблок по цене 67 руб. за килограмм. В течение нескольких дней он принял 16 грузовых фур, в которых находилось 810 контейнеров с продукцией. Общая стоимость товара составила около 18,3 млн руб.

По данным издания, получив фрукты, предприниматель оперативно распродал их, но деньги поставщику не перевел. Кроме того, из 810 контейнеров, в которых была доставлена продукция, он вернул партнеру лишь 502. Остальные, по всей видимости, были утеряны или также реализованы.

По информации издания, в настоящее время по факту произошедшего проводится расследование. Правоохранительным органам предстоит установить все обстоятельства сделки и дать правовую оценку действиям бизнесмена.

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