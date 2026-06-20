В ЛНР мужчина пытался самостоятельно убрать сброшенное ВСУ устройство: есть погибшие

В ночь на 20 июня вооруженные формирования Украины осуществили сброс взрывоопасных предметов с беспилотных летательных аппаратов на оживленный участок автодороги, соединяющей Луганскую Народную Республику с Ростовской областью. Об этом в своем канале на платформе «Макс» сообщил глава региона Леонид Пасечник

По словам руководителя республики, целью атаки стал участок, по которому в выходные дни традиционно перемещается значительный поток транспорта – многие жители направлялись за пределы региона на отдых . Один из граждан, находившихся поблизости, обнаружил подозрительный посторонний предмет и предпринял попытку самостоятельно убрать его с дороги. Как подчеркнул Пасечник, это решение привело к детонации: в результате взрыва на месте происшествия погибли два человека.

«Приношу соболезнования родным и близким погибших», — написал Леонид Пасечник.

В настоящий момент на участке трассы Е-50 введено временное ограничение движения автотранспорта. Как уточнил глава республики, ограничения будут действовать до полного завершения работ инженерно-саперных подразделений, которые уже задействованы на месте чрезвычайного происшествия. Профильные службы проводят разминирование и обследование прилегающей территории.

Местные власти обращаются к жителям с настоятельным предупреждением о необходимости строгого соблюдения мер безопасности. При обнаружении любых подозрительных предметов, частей беспилотников или взрывных устройств категорически запрещается приближаться к находкам и предпринимать попытки их перемещения. Обо всех подобных случаях надлежит незамедлительно информировать оперативные службы по номеру 109.

«Берегите себя и своих близких!» — написал глава региона.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Херсонской области от атак БПЛА погибли два человека, шесть ранены.