Udm-info: персональными данными ижевчан торгуют в салонах сотовой связи

В судебной практике встречаются редкие случаи, когда продавца салона сотовой связи привлекают к реальной ответственности за продажу конфиденциальных данных владельца сим-карты, сообщил udm-info.ru.

К подобному мнению корреспондент Udm-info пришел, анализируя данные пресс-службы УФСБ по Удмуртской Республике. Чаще всего недобросовестным продавцам назначают условное наказание. В судебных картотеках не публикуют информацию, в салоне какого мобильного оператора произошла утечка данных. Нет данных, с какой целью собирали сведения. Однако подобных случаев много. Если нарушителю и назначают пребывание в колонии, то на минимальный срок, например, полгода.

Персональные данные в первую очередь покупают мошенники. Таким образом они получают доступ к кабинету в Госуслугах, оформляют кредиты или переводят деньги с банковских счетов. В пресс-службе МВД по Удмуртии привели один из примеров. Мужчина более восьми лет не пользовался сим-картой. По ее номеру мошенники открыли кредит на 800 тыс. руб.

«Мошенники, использовав этот номер телефона, получили доступ к личному кабинету мужчины на портале Госуслуг, а затем оформили на его имя два кредита на общую сумму 830 тысяч рублей. Деньги перевели на другие счета», — рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

Ранее сообщалось, что мошенники оставили жительницу Калининграда без дома и денег.