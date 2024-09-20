Мошенники оставили жительницу Калининграда без дома и денег

Мошенники лишили жительницу Калининграда дома и крупной суммы денег, взятой в кредит. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Калининградской области.

Все началось с того, что на телефон 41-летней женщины стали поступать звонки от неизвестных лиц. Они представлялись работниками компаний сотовой связи, сотрудниками полиции и ЦБ РФ.

Аферисты использовали ставшую уже традиционной схему обмана.

Им удалось убедить женщину в том, что ей следует перевести деньги на «безопасный счет». К сожалению, калиниградка, работающая руководителем финансово-экономического отдела в некоммерческой организации, ранее не слышала о таких махинациях.

Сначала она перевела мошенникам 500 тысяч рублей, а потом оформила кредит на 3,5 млн рублей. После этого женщина продала свой дом и получила еще 3,5 млн рублей. В общей сложности злоумышленникам удалось выманить у нее более 7 млн рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось о том, что в 2024 году мошенники выманили у россиян 250 млрд рублей.