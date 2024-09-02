Udm-Info: суд обязал курьера выплатить деньги, которые она передавала мошенникам

В пресс-службе прокуратуры Удмуртской Республики проинформировали, что ижевчанке суд определил наказание в виде условного лишения свободы на два года и шесть месяцев. Женщина признала вину. Сумма ущерба составила более 1,3 млн руб., сообщило udm-info.ru.

Женщина совершала мошеннические действия с мужчиной. Уголовное дело против него выведено в отдельное производство. Были использованы различные способы обмана. Преимущественно жертве рассказывали, что ее родственник попал в ДТП. Выбирали исключительно пожилых людей.

Udm-Info предполагает, что женщина выполняла роль курьера. Сотрудники правоохранительных органов предупреждают, что именно курьеры чаще всего оказываются на скамье подсудимых. Выйти на след организаторов получается не всегда. Обычно курьер приезжает к жертве аферы, забирает деньги, оставляет себе 5% от суммы и переводит средства на указанный счет.

«Выясняется, что избежать тюремной отсидки такие курьеры могут только в том случае, если сами возместят потерпевшим весь нанесенный им ущерб, включая и те деньги, которые были отправлены не пойманным сообщникам», — прокомментировал приговор суда корреспонденту Udm-Info источник в правоохранительных органах.

Нередко курьеры готовы выехать в другой город. Работу получают обычно через интернет. Чаще всего люди осознают, что становятся участниками противоправных действий. Однако считают, что не будут нести ответственность, ведь просто передают деньги. Правоохранители опровергают данное предположение.

«Мягкость приговора никого не должна вводить в заблуждение. Работа курьером преступной группировки даже в краткосрочной перспективе принесет не заработок, а сплошные убытки», — рассказал источник, знакомый с расследованиями данной категории дел.

Ранее сообщалось, что курьера телефонных мошенников задержали в Подмосковье.