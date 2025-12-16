Удушающий сюрприз на перекрестке: что за зловоние накрыло центр Кемерово?
В Кемерово на перекрестке бульвара Строителей и ул. Марковцева зловоние
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Жительница Кемерово бьет тревогу из-за стойкого и интенсивного зловония, распространившегося на одном из оживленных городских перекрестков, сообщил VSE42.Ru.
По словам горожанки, на пересечении бульвара Строителей и улицы Марковцева сложилась невыносимая ситуация: пребывание в автомобиле даже в течение минуты становится испытанием из-за удушливого запаха.
«Не знаю, может авария какая произошла, но пахнет ужасно», – сообщила автомобилистка.
Впервые женщина столкнулась с проблемой в субботу, 13 декабря. К утру понедельника обстановка не улучшилась — неприятный запах продолжает ощущаться в районе данного перекрестка.
Корреспондент VSE42.Ru решил разобраться в ситуации. В ответ на запрос журналистов городская администрация Кемерово предоставила официальный комментарий. По информации чиновников, для выяснения причин инцидента на место уже выехала инженерная бригада специалистов муниципального предприятия «КемВод».
По данным издания, в настоящее время проводятся проверки канализационной системы в указанном районе с целью обнаружения и устранения источника зловония.
