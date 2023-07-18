УЕФА отслеживает участие клубов из Крыма в российской лиге

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) следит за участие крымских клубов во Второй лиге Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе организации.

«В настоящее время мы оцениваем ситуацию с учетом решения исполнительного комитета УЕФА, принятого 4 декабря 2014 года, о запрете с 1 января 2015 года футбольным клубам, базирующимся в Крыму, участвовать в соревнованиях, организуемых Российским футбольным союзом (РФС), и о признании региона «особой зоной» до дальнейшего уведомления», – говорится в заявлении УЕФА.

Там же отметили, что находятся в постоянном контакте с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) и Российским футбольным союзом (РФС).

Во Второй лиге ФНЛ группы Б в новом сезоне участвуют команды «Рубин Ялта» и «Севастополь». Клубы уже провели свои первые матчи в чемпионате. 16 июля ялтинский «Рубин» на выезде играл с «Биологом-Новокубанском» (1:1), а «Севастополь» дома принял ростовский СКА (3:1).

После теракта на Крымском мосту, который произошел в ночь на 17 июля, ФНЛ пришлось внести коррективы в календарь чемпионата. Так, ялтинский «Рубин» проведет второй тур на выезде против команды «Кубань Холдинг». Первая же встреча на стадионе «Авангард» в Ялте запланирована только на 3 сентября.

Ранее УАФ потребовала исключить РФС из ФИФА и УЕФА из-за участия в российском чемпионате клубов из Крыма.