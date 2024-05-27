Уехавший на СВО после уголовного дела мэр Большого Камня Абушаев награжден орденом Мужества
Фото: [t.me/abushaevrustiam]
Участник специальной военной операции, бывший мэр Большого Камня Приморского края Рустям Абушаев проинформировал на странице в интернет-мессенджере о получении ордена Мужества.
«Вчера был награжден государственный наградой, орденом Мужества, в особом порядке», — сообщил Рустям Абушаев.
Военный СВО Абушаев поблагодарил каждого, кто ждет участников спецоперации домой, кто оказывает любую поддержку, кто верит в победу земляков. Он отметил, что без поддержки соотечественников было бы сложно справляться с выполнением боевых задач.
СМИ напоминают, что в марте 2023 года против Абушаева, который на тот момент занимал должность мэра Большого Камня, завели уголовное дело. Его подозревали в мошенничестве. Предполагалось, что чиновник незаконно распоряжался государственной землей. Появилось сообщение о заочном аресте.
В апреле Абушаев опубликовал пост в Телеграм-канале, в котором сообщил о местонахождении. Он рассказал, что выполняет боевые задачи в зоне СВО. Приморский краевой суд в скором времени отменил постановление об аресте.
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