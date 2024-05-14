Суд отправил под стражу начальника управления кадров Минобороны РФ Кузнецова

Она отметила, что суд принял такое решение на основании ходатайства следователя. Ранее следствие потребовало отправить Кузнецова в СИЗО.

Генерал Кузнецов подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 209 УК РФ. Максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы.

Следствие считает, что в период с 2021-го по 2023-й годы Кузнецов, на тот момент возглавлявший 8-е управление Генерального штаба РФ, получил взятку от предпринимателей «за совершение определенных действий в их пользу».

Во время обысков у Кузнецова обнаружили деньги на общую сумму более 100 миллионов рублей. Сумма была разделена в разных валютах. Также у военного нашли золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

Кузнецов родился 7 марта 1969 года в Рузаевке, СССР. Он является заслуженным военным специалистом РФ и кандидатом технических наук.

В феврале 2024 года Кузнецов в реабилитационно-образовательном центре военного госпиталя им. А. А. Вишневского в Москве вручил бойцам специальной военной операции на Украине награды и жилищные документы.

Кузнецов также был удостоен Ордена Александра Невского и Орденом Почета. О задержании начальника управления кадров Минобороны РФ стало известно 13 мая.

Ранее мы сообщали, что защита попытается освободить экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова из СИЗО с помощью залога. Он был задержан 23 апреля. Его также подозревают в получении взятки в особо крупном размере.