Суд отправил под стражу начальника управления кадров Минобороны РФ Кузнецова
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Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила об аресте начальника управления кадров Министерства обороны России Юрия Кузнецова, передают РИА Новости.
Она отметила, что суд принял такое решение на основании ходатайства следователя. Ранее следствие потребовало отправить Кузнецова в СИЗО.
Генерал Кузнецов подозревается в получении взятки в особо крупном размере. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 209 УК РФ. Максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы.
Следствие считает, что в период с 2021-го по 2023-й годы Кузнецов, на тот момент возглавлявший 8-е управление Генерального штаба РФ, получил взятку от предпринимателей «за совершение определенных действий в их пользу».
Во время обысков у Кузнецова обнаружили деньги на общую сумму более 100 миллионов рублей. Сумма была разделена в разных валютах. Также у военного нашли золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.
Кузнецов родился 7 марта 1969 года в Рузаевке, СССР. Он является заслуженным военным специалистом РФ и кандидатом технических наук.
В феврале 2024 года Кузнецов в реабилитационно-образовательном центре военного госпиталя им. А. А. Вишневского в Москве вручил бойцам специальной военной операции на Украине награды и жилищные документы.
Кузнецов также был удостоен Ордена Александра Невского и Орденом Почета. О задержании начальника управления кадров Минобороны РФ стало известно 13 мая.
Ранее мы сообщали, что защита попытается освободить экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова из СИЗО с помощью залога. Он был задержан 23 апреля. Его также подозревают в получении взятки в особо крупном размере.