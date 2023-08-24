Уезжал, а потом убегал: В Омске сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя

В Омске, 24 августа, сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя, но сделать это было непросто из-за постоянных попыток нарушителя закона сбежать от правоохранительных органов, сообщает gorod55.ru .

Сотрудники ГИБДД обратили внимание на странное вождение BMW. Представители Госавтоинспекции подали знак водителю, чтобы он остановился. Вместо этого водитель начал ехать еще с большей скоростью. Началась погоня. Сотрудники догнали BMW и пригласили мужчину для заполнения протокола.

Визуальный осмотр позволил понять, что мужчина находился в алкогольном опьянении. Алкотектор подтвердил подозрения сотрудников. Предъявить права водитель также не смог из-за их отсутствия. Во время заполнения протокола он выскочил из машины ГИБДД. Водителя догнали. Суд установил десять суток административного ареста.

В начале августа нетрезвый водитель сбил девятнадцатилетнюю девушку, которую доставили в больницу. Изначально мужчина скрылся с места преступления, но его быстро задержали по месту проживания. Водитель не отрицал своей вины.