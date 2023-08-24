Уезжал, а потом убегал: В Омске сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя
Фото: [©Алексей Никольский/РИА Новости]
В Омске, 24 августа, сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя, но сделать это было непросто из-за постоянных попыток нарушителя закона сбежать от правоохранительных органов, сообщает gorod55.ru.
Сотрудники ГИБДД обратили внимание на странное вождение BMW. Представители Госавтоинспекции подали знак водителю, чтобы он остановился. Вместо этого водитель начал ехать еще с большей скоростью. Началась погоня. Сотрудники догнали BMW и пригласили мужчину для заполнения протокола.
Визуальный осмотр позволил понять, что мужчина находился в алкогольном опьянении. Алкотектор подтвердил подозрения сотрудников. Предъявить права водитель также не смог из-за их отсутствия. Во время заполнения протокола он выскочил из машины ГИБДД. Водителя догнали. Суд установил десять суток административного ареста.
В начале августа нетрезвый водитель сбил девятнадцатилетнюю девушку, которую доставили в больницу. Изначально мужчина скрылся с места преступления, но его быстро задержали по месту проживания. Водитель не отрицал своей вины.