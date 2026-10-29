Победителей в возможной войне России с Европой не будет. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства подчеркнул: об этом нельзя забывать. Россия готова к войне с Европой в 2030 году, но никакой войны не хочет.

Это заявление прозвучало на фоне растущей напряженности и антироссийской риторики в Европе. И оно дает понять: Москва не стремится к конфликту, но готова к любому развитию событий.

Ранее Путин назвал девиз саммита Россия — Африка.