Закон не запрещает создавать мемы с фотографиями знаменитостей, заявил юрист

Создание мемов с фотографиями знаменитостей само по себе не запрещено законом, однако при публикации и распространении таких изображений необходимо учитывать требования законодательства о защите права гражданина на изображение. Об этом Агентству городских новостей « Москва » сообщил доцент кафедры гражданского права Университета имени Кутафина (МГЮА) Дмитрий Носов, комментируя сообщения о намерении представителей певицы Ларисы Долиной проверять мемы с ее участием на наличие оскорблений и обращаться в суд при выявлении нарушений.

По словам юриста, согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ, обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина, в том числе фотографии или видеозаписи, по общему правилу допускаются только с его согласия. Оно не требуется, если изображение используется в публичных интересах, получено при съемке в открытом для свободного посещения месте или на публичном мероприятии и не является основным объектом использования, а также если гражданин позировал за плату.

Носов отметил, что использование фотографии знаменитости в меме не всегда подпадает под предусмотренные законом исключения. Если изображение человека становится основным объектом публикации и ни одно из исключений не применяется, для его распространения может потребоваться согласие изображенного лица. При нарушении ст. 152.1 ГК РФ гражданин вправе обратиться в суд: на основании судебного решения можно потребовать изъять из оборота и уничтожить материальные носители с изображением, а если его распространяют в интернете — удаления и запрета дальнейшего использования.

Кроме того, эксперт пояснил, что искажение фотографии может затронуть честь и достоинство человека. В таких случаях гражданин может воспользоваться предусмотренными законом способами защиты прав, в том числе потребовать компенсацию морального вреда. При этом факт обнародования и использования изображения конкретным лицом должен доказать сам гражданин, запечатленный на нем: в частности, стороне Ларисы Долиной необходимо подтвердить, кто именно обнародовал фотографию, добавил Носов.

Юрист также сослался на постановление пленума Верховного суда РФ от 23 июня 2015 года № 25, разъясняющее положения о защите права гражданина на изображение. По его словам, возможность удовлетворения требований зависит от обстоятельств конкретного дела и представленных доказательств.

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