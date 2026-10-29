Врач перечислила факторы, вызывающие детский храп

Храп возникает чаще у взрослых, однако в некоторых случаях храпят и дети. Об этом « Ленте.ру » рассказала оториноларинголог многопрофильной клиники «К+31» Запад Екатерина Красношеева, раскрыв наиболее распространенные причины этой проблемы.

По ее словам, самая частая причина детского храпа — увеличенные аденоиды и миндалины. Эти лимфоидные ткани в норме защищают от инфекций, но при гипертрофии сужают просвет глотки и мешают свободному дыханию ребенка, пояснила врач.

Довольно распространенными причинами храпа у детей Красношеева назвала аллергический ринит и заложенность носа. Сезонные аллергии, круглогодичный аллергический насморк или обычная простуда вызывают отек слизистой и затрудняют носовое дыхание, отметила она.

К другим причинам храпа у детей специалист отнесла искривление носовой перегородки, узкое небо, неправильный прикус или лишний вес ребенка.

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