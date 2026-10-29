Врач перечислила факторы, вызывающие детский храп
Врач Красношеева: увеличенные миндалины и аденоиды мешают детям дышать
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина/Сгенерировано нейросетью]
Храп возникает чаще у взрослых, однако в некоторых случаях храпят и дети. Об этом «Ленте.ру» рассказала оториноларинголог многопрофильной клиники «К+31» Запад Екатерина Красношеева, раскрыв наиболее распространенные причины этой проблемы.
По ее словам, самая частая причина детского храпа — увеличенные аденоиды и миндалины. Эти лимфоидные ткани в норме защищают от инфекций, но при гипертрофии сужают просвет глотки и мешают свободному дыханию ребенка, пояснила врач.
Довольно распространенными причинами храпа у детей Красношеева назвала аллергический ринит и заложенность носа. Сезонные аллергии, круглогодичный аллергический насморк или обычная простуда вызывают отек слизистой и затрудняют носовое дыхание, отметила она.
К другим причинам храпа у детей специалист отнесла искривление носовой перегородки, узкое небо, неправильный прикус или лишний вес ребенка.
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