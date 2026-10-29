Врач перечислила факторы, вызывающие детский храп

Врач Красношеева: увеличенные миндалины и аденоиды мешают детям дышать

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина/Сгенерировано нейросетью]

Храп возникает чаще у взрослых, однако в некоторых случаях храпят и дети. Об этом «Ленте.ру» рассказала оториноларинголог многопрофильной клиники «К+31» Запад Екатерина Красношеева, раскрыв наиболее распространенные причины этой проблемы.

По ее словам, самая частая причина детского храпа — увеличенные аденоиды и миндалины. Эти лимфоидные ткани в норме защищают от инфекций, но при гипертрофии сужают просвет глотки и мешают свободному дыханию ребенка, пояснила врач.

Довольно распространенными причинами храпа у детей Красношеева назвала аллергический ринит и заложенность носа. Сезонные аллергии, круглогодичный аллергический насморк или обычная простуда вызывают отек слизистой и затрудняют носовое дыхание, отметила она.

К другим причинам храпа у детей специалист отнесла искривление носовой перегородки, узкое небо, неправильный прикус или лишний вес ребенка.

Ранее стало известно во сколько обходится кот.

Читайте также

В обход конфликтов: Персидский залив меняет главные маршруты экспорта нефти

Утечка 14,5 тыс. паролей: жители России увидели «сюрпризы» от хакеров на уличных камерах

Утечка 14,5 тыс. паролей: жители России увидели «сюрпризы» от хакеров на уличных камерах

Под Псковом нашли останки почти 250 человек на месте бывшего нацистского концлагеря

Ежегодный учет: в РФ введут регулярное подтверждение ухода за престарелыми

Стресс после налета: как волонтеры Красного Креста спасают детей и взрослых в Ленобласти

Массовая атака БПЛА на Подмосковье и Москву 22 октября 2026-го: сколько дронов уничтожено — последние новости

Врач разоблачил «заочные диагнозы» Ким Чен Ына по фото после скандальных слухов

Врач разоблачил «заочные диагнозы» Ким Чен Ына по фото после скандальных слухов

Туристы из Приморья удивились дешевому обеду в приграничье Китая

Удар по Орлу: власти началу обход квартир для выплаты компенсаций

Опасность на скользкой дороге: эксперты призвали менять резину при +5 градусов

Похороненный боец вернулся из плена спустя три с половиной года

Россиян призвали не употреблять безалкогольное пиво за рулем

Россиян призвали не употреблять безалкогольное пиво за рулем

Добавьте mosregtoday.ru в избранное