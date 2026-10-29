Умер Патрик Стюарт: звезда «Звездного пути» и «Людей Икс» скончался в 86 лет

Британский актер сэр Патрик Стюарт, прославившийся ролями капитана Жан-Люка Пикара в «Звездном пути» и профессора Чарльза Ксавье в «Людях Икс», умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщила его пресс-секретарь Келли Буш Новак.

Стюарт скончался в среду в своем доме в Лос-Анджелесе после «короткой и мучительной борьбы с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви». В заявлении, опубликованном в социальных сетях, близкие отметили, что актер ушел в окружении семьи и друзей, под живую музыку, молитвы, слезы и смех.

Стюарт родился в 1940 году в семье шахтера в Уэст-Йоркшире. Он начал карьеру как театральный актер, известный шекспировскими ролями, а в конце 1980-х получил роль капитана Пикара в сериале «Звездный путь: Следующее поколение». Продюсеры долго сомневались, сможет ли британский шекспировский актер стать лицом франшизы, но Стюарт убедил их и подписал контракт на шесть лет. Позже он сыграл профессора Ксавье в серии фильмов «Люди Икс». В июле 2026 года актер публично опровергал слухи о завершении карьеры, заявляя, что всегда останется актером.

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