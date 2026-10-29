22 БПЛА ликвидированы системой ПВО на пути к Москве

Пять беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву, были уничтожены системой ПВО Минобороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В 23:10 Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку на подлете к городу, и все пять дронов были ликвидированы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Это уже не первый случай отражения атак БПЛА на столицу за последнее время. Власти традиционно призывают горожан сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.

UPD: 23:12, уничтожено еще 5 БПЛА на подлете к столице, сообщил мэр города Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

UPD: 23:40, ПВО Минобороны сбили еще 12 БПЛА, направлявшихся в сторону столицы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее сообщалось, что пилот высмеял состояние полосы в аэропорту Кузбасса.