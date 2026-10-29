Путин: московскую медицину можно предлагать африканским странам
Путин сообщил о продлении помощи Африке по инфекциям до 2029 года
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Опыт московской медицины можно предлагать на экспорт в африканские страны. Об этом сообщает ТАСС.
Путин отметил: российскую программу помощи Африке по противодействию инфекциям решено продлить до 2029 года. Кроме того, африканские партнеры поддержали идею расширения сети филиалов российских вузов и создания новых образовательных центров.
Ранее Путин назвал девиз саммита Россия — Африка.