Путин: Запад не добился стратегического поражения России

Глава государства подчеркнул: стратегическое поражение России — это не просто недостижимая задача, а цель, которая уже провалилась. Более того, Путин усомнился, что она станет реальной и к 2030 году, о котором любят говорить на Западе.

Президент обратил внимание на риторику: многие на Западе только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне к 30-му году. Путин задался вопросом, правильно ли это. И дал четкий ответ: Россия, во-первых, готова к такому развитию событий, но, во-вторых, никакой войны с Европой не хочет.

Ранее Путин предупредил Европу о том, что победителей в этой войне не будет.