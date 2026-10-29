Небензя: Россия не видит оснований для дополнительных ограничений «военного» ИИ

ТАСС: РФ не видит оснований для дополнительных ограничений «военного» ИИ

Политика

Россия исходит из полной применимости международного права в отношении военных средств с использованием искусственного интеллекта и не видит убедительных оснований для дополнительных ограничений в этой сфере. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по вопросу новейших технологий и морской безопасности, пишет ТАСС.

По его словам, позиция Москвы в отношении возможного регулирования «военного» ИИ не претерпела изменений: Россия исходит из полной применимости международного права, включая международное гуманитарное право, к военным средствам с ИИ и не видит убедительных оснований для введения превентивных дополнительных ограничений и запретов в отношении таких средств.

Небензя добавил, что Россия неизменно руководствуется принципом, согласно которому достижения технического прогресса и передовые научные разработки сами по себе не могут считаться плохими или хорошими и не являются источником риска или угрозы для международного мира и безопасности. Таковыми они становятся только при попадании в ненадлежащие руки, указал он.

Ранее сообщалось, что финский политик Мема раскритиковал заявление Каллас о России.

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