Прогноз НБУ: удары по инфраструктуре обрушили экономику Украины

Нацбанк Украины спрогнозировал сокращение экономики впервые с 2022 года

Политика

Экономика Украины сократится впервые с начала 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно новым оценкам НБУ, ВВП страны по итогам текущего года снизится на 0,4%. Еще недавно регулятор ожидал роста на 1,8%. Разворот показательный: предыдущее падение экономики фиксировали в 2022 году, когда она рухнула более чем на 30%. Теперь история повторяется, пусть и не в таких масштабах.

Причину в Нацбанке назвали прямо: последствия российских ударов, которые привели к резкому снижению деловой активности. За цифрами стоят остановленные предприятия, нарушенные логистические цепочки и падение инвестиций.

Ранее стало известно, что Маск отвернулся от Украины и перешел к критике Киева.

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