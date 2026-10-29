Прогноз НБУ: удары по инфраструктуре обрушили экономику Украины

Экономика Украины сократится впервые с начала 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно новым оценкам НБУ, ВВП страны по итогам текущего года снизится на 0,4%. Еще недавно регулятор ожидал роста на 1,8%. Разворот показательный: предыдущее падение экономики фиксировали в 2022 году, когда она рухнула более чем на 30%. Теперь история повторяется, пусть и не в таких масштабах.

Причину в Нацбанке назвали прямо: последствия российских ударов, которые привели к резкому снижению деловой активности. За цифрами стоят остановленные предприятия, нарушенные логистические цепочки и падение инвестиций.

Ранее стало известно, что Маск отвернулся от Украины и перешел к критике Киева.