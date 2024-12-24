Уфимка рассказала о нестабильной работе навигатора в вечернее время суток

Уфимка Ангелина рассказала о нестабильной работе навигатора преимущественно в вечернее время суток. Проблема актуальна для многих горожан. Особенно страдают местные таксисты, сообщил mkset.ru.

Уфимка Ангелина рассказала изданию Mkset, что сбой в работе навигатора происходит преимущественно в вечернее время суток. Девушка находится в одном районе, но на карте указывается совершенно другое месторасположение. Издание проанализировало социальные сети. Выяснилось, что на проблему жалуются многие горожане. В Сети также можно найти мемы, посвященные данной теме.

По данным издания, на сайте электронной приемной РБ также появились жалобы на неработающий GPS. В частности, супруга таксиста отметила, что многие водители не могут полноценно работать. С ее слов, на протяжении пяти суток некоторые таксисты не выходили на линию.

«Многие люди не могут добраться до дома поздно ночью с работы из-за того что не хватает таксистов на линии и приходиться по долгу ждать такси. И причина в этом не в сотовых операторах туда уже обращались», — написала в обращении уфимка.

Издание отметило, что в службе поддержки Яндекса пользователям рекомендуют обновить приложение и включить Bluetooth и Wi-Fi. Специалисты не могут назвать, что стало причиной сбоя. Mkset сообщил, что официальная причина может быть оглашена 12 января. Так, обращение уфимки было переадресовано в Министерство цифрового развития РБ, где назвали дату ответа на запрос.

Ранее сообщалось, что в России создали модель электронного навигатора для незрячих людей.