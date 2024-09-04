Уфимцы раскупили билеты за 10 тыс. руб. на концерт блогера Eninы

Пока одни уфимцы отправляют запросы чиновникам и сотрудникам правоохранительных органов с призывом запретить концерт рэп-исполнительницы Eninы, другие раскупают дорогие билеты, сообщило ИА «МедиаКорСеть».

Самые дорогие билеты стоят 10 тыс. руб. Mkset узнал, что зрителю позволят зайти в зал до начала концерта, чтобы наблюдать за настройкой звука. Eninы готова общаться, фотографироваться и даже разрешит подняться на сцену. Из всех билетов свободных осталось только четыре.

Билет за 800 руб. позволит зрителю зайти на танцпол. За 1000 руб. — пройти на концерт раньше остальных гостей мероприятия, за 2000 руб. — сделать фото со звездой. Несмотря на свободную продажу билетов, Mkset отправило запросы по поводу вероятности отмены концерта в Уфе в Минкульт и прокуратуру РБ.

Горожане возмущены тем, что в Уфе состоится концерт блогера. В ее репертуаре есть такие неоднозначные композиции, как «Кончил». Сначала организаторы установили возрастные ограничения 12+. После скандала в соцсетях объявили о новых ограничениях — 14+ и 16+.

Ранее сообщалось, что основатель лейбла Киселев развеял миф об огромных заработках артистов.