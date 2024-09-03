Основатель лейбла Киселев развеял миф об огромных заработках артистов

По словам основателя лейбла Юрия Киселева, артисты могут отдавать от 10 до 60% заработка лейблам, то есть продюсерам, которые тратят их на инвестиции в музыканта. Об этом сообщило NEWS.ru.

Он уточнил, что баснословные гонорары исполнителей включают и личный заработок, и все расходы. Кроме того, у них имеется своя команда: звукорежиссеров, танцоров, работников сцены, хореографов, дизайнеров и прочих, которым также необходимо платить вне зависимости от того, имеются концертные выступления или нет.

По мнению продюсера, чистый заработок артистов больше, чем средний по России, однако хорошие средства получают только топовые исполнители, которых в музыкальной индустрии насчитываются единицы, а средние артисты могут рассчитывать на скромные доходы.

Он добавил, что также у многих музыкантов имеются дополнительные расходы на охрану, одежду и сценические костюмы, а начинающие артисты зарабатывают очень небольшие деньги, работая на энтузиазме.

Ранее сообщалось, что певица Ирина Аллегрова вышла на первое место по гонорарам за концерты в России.