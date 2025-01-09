Уфимцы считают, что длительные выходные нужны только людям с высоким достатком

Некоторые уфимцы считают, что необходимости в длительных новогодних выходных нет, сообщил mkset.ru.

Павел из Уфы высказал мнение, что длительные выходные необходимо предоставлять россиянам в весенний период времени. Отдых можно использовать для посещения дачи. Зимой же лучше отправляться на горнолыжные курорты, но финансовой возможностью для таких поездок, по мнению Павла, обладают не все жители страны.

«Сидят дома пьют и едят. Лучше бы работали», — высказал мнение Павел из Уфы.

Житель столицы Башкирии Равиль отметил, что раньше россиянам давали три дня после Нового года для отдыха. Он считает, что этого времени достаточно для полноценного расслабления. По его мнению, воспользоваться длительными выходными могут позволить себе граждане с высоким уровнем доходов.

«А простым людям не в пользу. Сколько бытовухи в эти дни происходит», — отметил Равиль.

Менеджер из Уфы Олег рассказал, что любит работать в праздничные дни по нескольким причинам. Во-первых, работодатель оплачивает выходы в двойном размере. Во-вторых, объем работы обычно более низкий, чем в другие дни. Необходимости в адаптации после выходных дней нет.

Студентка из Уфы Алия высказала мнение, что в период праздничных выходных можно читать книги, заниматься хобби или навещать близких и родных.

Ранее сообщалось, что премьер Мишустин подписал указ о выходных и праздничных днях на 2025 год.