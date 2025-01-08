Российский премьер Мишустин подписал указ о выходных и праздничных днях на текущий год

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал указ, который утверждает производственный календарь на 2025 год. Он закрепил на законодательном уровне, какие дни будут являться выходными, а какие рабочими. Об этом сообщило издание РБК.

По новому производственному календарю, с февраля по апрель включительно нет никаких дополнительных выходных дней. 23-е февраля выпадает на обычный выходной, и его перенесут на майские праздники. 8-е марта попадает на субботу, но дополнительного праздничного дня объявляться не будет, зато в июне становится дополнительным выходным пятница, 13 июня.

В мае длинные выходные ожидаются дважды, с 1-го по 4-е и с 8-го по 11-е числа. В июне также появится четыре праздничных и выходных дня подряд, с 12-го по 15-е июня.

С июля по октябрь никаких праздничных дней не запланировано. Зато в ноябре появляется сразу три выходных дня подряд, со 2-го по 4-е числа. В декабре праздничный день, помимо стандартных выходных, выставлен всего один, на 31-е декабря. Таким образом, на протяжении текущего года работников ожидают 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.

Ранее подмосковный психолог Ежова дала совет, как проще всего вернуться в рабочий ритм после затянувшихся праздников. Она предложила как можно более позитивно подойти к вопросу работы. Также важна физическая активность, в частности, утренняя физзарядка и вечерние прогулки.