Уфимцы возмущены стоимостью такси

Уфимцы отмечают, что особенно дорого пользоваться услугой такси в периоды высокой загруженности автомобилей на дорогах или востребованности среди пассажиров. В среднем стоимость возросла на 20%. Эксперты говорят, что рост цен спровоцирован дефицитом водителей. Банковский служащий Карина Мусаева не верит в подобное объяснение. Когда она вызывает такси, то ожидает машину не более двух минут. Значит, свободных такси много по разным районам города.

«Если час пик, то вообще космос! Практически в два раза вырастают цены», — поделилась Карина.

Преподаватель Регина Закирьянова рассказала, что ранее добиралась на работу на такси. Теперь пользуется исключительно маршрутками. Ежедневно приходится выходить на час раньше.

Водитель Заман Тулеев рассказал, что работать в такси становится все менее прибыльно и более накладно. Автомобиль требует ремонта и постоянного техосмотра. Дорожает все: бензин, услуги автосервисов, запчасти и масла.

«Даже такие элементарные вещи, как тормозные колодки и то, выросли в цене. Поэтому работать на своей машине крайне невыгодно. Машин на линии мало, а будет еще меньше. Многие водители, попробовав себя в такси, уходят в доставку», — поделился водитель такси.

Заман добавил, что работа в такси предполагает общение с людьми. Пассажиры встречаются разные: злые, грубые, необщительные. Таксист Айдар Атнагулов рассказал о другой проблеме. В службу часто трудоустраиваются мигранты, которые не знают ПДД. Не стоит запрещать им работать. Важно сначала обучить иностранных жителей и выдать им права на основании результатов экзаменов, а не из-за взятки.

Ранее сообщалось, что в Приморье женщина выпрыгнула из такси из-за упавшего в обморок водителя-мигранта.