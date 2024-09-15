В Приморье женщина выпрыгнула из такси из-за упавшего в обморок водителя-мигранта

Как информирует главк МВД РФ по Приморскому краю в своем Telegram-канале, инцидент, чуть не стоивший жизни пассажирке такси, произошел в городе Артем. Женщина пришла в ужас от внезапной потери сознания водителя-мигранта, что сиганула из такси автомобиля.

Сообщается, что все произошло во время движения. Шофер в какой-то момент поник, обмяк и перестал подавать признаки жизни. Машину повело в сторону. Поняв, что в сознание водителя не привести, пассажирка решилась на прыжок из авто на полном ходу.

«Женщина рассказала, что ехала на такси в вечернее время, в какой-то момент водитель транспортного средства потерял сознание и стал въезжать в дорожные леерные ограждения. Привести мужчину в сознание ей не удалось, испугавшись за свою жизнь, пассажирка приняла решение покинуть движущийся автомобиль и выпрыгнула из него», — говорится в публикации.

В результате произошедшего женщина получила закрытый вывих плеча и несколько ссадин. Сейчас ее жизнь вне опасности. По факту произошедшего полиция Приморья проводит проверку. Сам же водитель не пострадал и позже пришел в сознание.

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