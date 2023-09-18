УФСБ России: В Калужской области предотвратили теракты в ТЦ и зданиях военкоматов

В апреле 2023 года из Украины в Калужскую область приехал мужчина 1990 года рождения, который решил работать в одной из строительных компаний. Сотрудникам УФСБ России удалось установить, что мужчину вербовало СБУ. В его задачи входило поджигать здания военкоматов на территории РФ и устраивать теракты в торговых центрах региона. Мужчина признал, что его действительно завербовали сотрудники СБУ.

Мужчина не успел реализовать свои планы, поэтому нет возможности привлечь его к уголовной ответственности. Его официально уведомили о наказании в случае, если он и дальше продолжит сотрудничество с СБУ.

В УФСБ России напомнили, что если гражданина завербовали, но он признался об этом сотрудникам правоохранительных органов до того, как совершали правомерные деяния, то его не привлекают к ответственности. Если человек нанес вред РФ, то минимальный срок наказания – от семи лет.