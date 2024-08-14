Угнавший «буханку» в Кемерове признал свою вину

Житель Иркутской области дал признательные показания. Он заранее спланировал угон «буханки», ради чего приехал в Кемерово, сообщил sibdepo.ru. В настоящее время мужчина находится в СИЗО.

Материальный ущерб составил 400 тыс. руб. В рамках возбужденного уголовного дела мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Задержанный находится под стражей. Материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Следствие установило, что житель Иркутской области заранее раздобыл фальшивые госномера, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Кузбасса. В ночь с 13 на 14 января 2024 года он приехал в Кемерово. На одной из улиц города стоял припаркованный автомобиль марки УАЗ «396255». Мужчина подобрал к нему ключи и завел «буханку». В Иркутскую область уже вернулся на украденной машине.

Дома задержанный выбросил старые госномера и полностью переоборудовал автомобиль. Мужчина признал свою вину, когда его задержали в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области. Украденное имущество вернули собственнику из Кемерова.

Ранее сообщалось, что серийного угонщика автомобилей задержали в Подмосковье.