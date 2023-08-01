Уголовная ответственность за съемку беспилотника: Как россиянам вести себя во время атак

Украина активно запускает беспилотники с целью атак различных объектов РФ. Главная цель – создание паники. Такое мнение высказывают эксперты, сообщает newizv.ru . В Госдуме уже предлагали ввести ответственность за фото и видеосъемку беспилотников. Вместо публикования подобных кадров рекомендовано звонить в полицию и найти безопасную территорию.

Территория Москвы уже не в первый раз подвергается атакам беспилотников. Эксперты предполагают, что подобные летальные аппараты Украина может производить самостоятельно. Они сконструированы из дешевых деталей по достаточно простому принципу сборки. Многие жители начинают фотографировать и снимать беспилотники на видео. Делать это запрещено. С данным правилом хорошо знакомы в Белгородской области и Крыме, где ВСУ значительно чаще наносит удары.

«Не снимай, не выкладывай, не публикуй координаты. Так ты помогаешь противнику, так ты работаешь на их разведку», - публикует призыв к жителям РФ издание «Новые Известия»

Опубликованные фото помогут противнику определить место, чтобы в следующий раз запустить сюда же новый беспилотник. Издание отмечает, что в Государственной Думе планируют внести в уголовном кодекс новый законопроект Людей, которые будут снимать и выкладывать полет беспилотников, собираются привлекать к ответственности.

Вместо съемки рекомендовано позвонить в полицию по номеру «112». Если человек видит, что беспилотник летит в его сторону, важно упасть на землю и прикрыть голову руками или скрыться в каком-либо помещении. Главная цель, которую преследует Украина, – создать панику. Но если беспилотник упадет на стратегически важный объект, например, НПЗ или АЗС, то последствия могут быть масштабными.