Уголовное дело завели после опрокидывания автобуса с 35 пассажирами в Кузбассе
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В пресс-службе СУ СКР по Кемеровской области проинформировали о возбуждении уголовного дела после опрокидывания автобуса с 35 пассажирами, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
Несколько человек получили различные травмы. В их числе также несовершеннолетняя пассажирка. Людям оказали медицинскую помощь. Всего пострадали 11 человек. Уголовное дело завели на основании оказания услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.
Следователи установили, что водитель не справился с дорожным управлением. В регионе выпал первый снег. Дороги быстро покрылись тонким слоем льда, сверху которого проступила вода. Передвигаться было сложно, как пешеходам, так и водителям. Водитель автобуса, который направлялся из Новокузнецка в поселок Малиновка, съехал в кювет.
«Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса «НЕФАЗ», который следовал из Новокузнецка в поселок Малиновка, в сложных дорожных и метеорологических условиях не справился с управлением и совершил опрокидывание», — сообщил официальный телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.
Сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираться в ситуации, чтобы определить степень ответственности водителя рейсового автобуса.
Ранее сообщалось, что маршрутка с 40 пассажирами и автобус с 20 врезались друг в друга в Нижнем Новгороде.