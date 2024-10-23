Угольщики Кузбасса выпустили в реку Малый Бачат почти 700 особей толстолобика

Представители УК «Кузбассразрезуголь» и региональной Федерации сохранения культур малочисленных народов, старейшины телеутского села Беково и местные рыбаки приняли участие в зарыблении реки Малый Бачат, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Инициатором акции стало предприятие «Кузбассразрезуголь», которое на регулярной основе проводит зарыбление рек Сибири. В нынешний раз в воду выпустили около 700 четырехлетних особей толстолобика. В регионе проживают коренные народы с небольшой численностью населения. Рыбалка — их основной промысел. Зарыбление позволит местному населению передавать свои традиции молодому поколению.

Перед зарыблением провели большую исследовательскую работу. Эксперты оценили способность толстолобиков выживать в данных условиях. Отличительной чертой рыбы считается ее умение очищать воду от водной растительности. Река станет чище, что благоприятно отразится на экологической системе региона. Акция проходит не в первый раз.

«Этим летом в Томь и ее притоки выпущено 40 тысяч мальков хариуса, чтобы сохранить популяцию этого ценного вида лососевых», — сообщил директор правовому обеспечению и экологии УК «Кузбассразрезуголь» Захар Сапурин.

Ранее сообщалось, что в Московской области благоустроили территории вокруг 28 водоемов.